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 Цены на нефть находятся на уровне $23 за баррель

Котировки нефти растут на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов днем ранее на опасениях о спаде спроса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (1,14%), до $23,02 за баррель. За понедельник Brent подешевела на 8,7%.

Майские фьючерсч на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель. За предыдущие торги контракт подешевел на 6,6%, в ходе сессии его цена снижалась до $19,27 за баррель.

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent - с ноября 2002 года, по данным Dow Jones Market Data. С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185589
 
 
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