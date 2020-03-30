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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:арбитраж (148) Газпром (1511) Польша (903) Россия (4450) PGNiG (4)

 Польская PGNiG объявила о победе над "Газпромом" в арбитраже на $1,5 миллиарда

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал-Европа.

Но в "Газпром экспорте" заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах. "Газпром экспорт" не согласилось с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185526
 
 
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просто супер новость.может понемногу и рухнет этот монстр,дитя кремлевского мутанта.
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Півтора ярда - це їхня тижнева виручка.
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