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Все про:Forbes (67) журнал (11) Федорин (1)

 Владелец крупнейшей сети магазинов duty-free стал инвестором перезапуска "Forbes Украина"

Американское финансово-экономическое издание Forbes объявило, что новым издателем журнала "Forbes Украина" станет ООО "Уяви!".

Как сообщается в пресс-релизе Forbes, украинское издание будет перезапущено весной этого года, а во второй половине 2020 года появится его онлайн-версия, передает БизнесЦензор.

Планируется, что журнал "Forbes Украина" будет выходить десять раз в год на украинском и русском языках. Локальный контент составит более 80%.

Согласно данным YouControl, ООО "Уяви!" с уставным капиталом 3 тыс. грн зарегистрировано 25 октября 2019 года. 15% уставного фонда юрлица принадлежит бывшему редактору "Forbes Украина" Владимиру Федорину, остальные 90% оформлены на швейцарскую "МиМиЭр Трейд Са".

Согласно пресс-релизу, через швейцарскую компанию инвестором проекта станет гражданин Беларуси, бизнесмен Артур Гранц, который известен как совладелец крупнейших сетей магазинов дьюти-фри в Украине и Беларуси.

В 2015 году Гранц вместе с Рысбеком Токтомушевым купил у Станислава и Максима Березкиных агрохолдинг "Креатив".

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".

Как сообщалось, в Украине Forbes выходил с 2010 года. Издателем журнала изначально выступал "Украинский Медиа Холдинг", проданный Борисом Ложкиным в 2013 году группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

После Революции достоинства в начале августа 2015 года американское правительство применило санкции против владельца UMH Сергея Курченко, отказав в доступе к ТМ Forbes, его контенту и домену.

UMH Курченко некоторое время продолжал выпускать издание, вступив в судебные тяжбы с Forbes. Но в 2016 году Американский арбитраж окончательно запретил использовать UMH бренд Forbes, подтвердив законность оснований для отзыва лицензии.

Суд подтвердил законность расторжения лицензионного соглашения Forbes Media LLC с UMH из-за нарушений украинским медиахолдингом цензуры, принципов независимой журналистики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185525
 
 
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