 В марте авиакомпании привлекли кредиты на $17 миллиарда, – Bloomberg

Это подсчитали эксперты Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Авиакомпаниям пришлось привлечь финансирование, чтобы укрепить свое положение на фоне эпидемии коронавируса, приведшей к почти полной остановке авиасообщения.

Больше всего кредитов, по данным Bloomberg, получили американские компании - $12,5 млрд. В целом лидером по объему привлеченных средств стала американская Delta Air Lines, получившая займы на $5,6 млрд, далее следуют сингапурская Singapore Airlines ($2,8 млрд) и американская United Airlines ($2,5 млрд). Авиакомпании обратились за новыми кредитами или использовали уже существующие кредитные линии, к которым они раньше не прибегали.

Как отмечает Bloomberg, еще 11 авиакомпаний, среди которых British Airways и Etihad Airways, обеспечили себе возобновляемые кредитные линии на общую сумму около $8 млрд, которые они пока, вероятно, не использовали. Некоторые авиакомпании, в том числе Lufthansa и Virgin Atlantic, обратились за государственной помощью - по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировой авиаиндустрии в нынешних условиях может понадобиться государственная поддержка до $150-200 млрд.