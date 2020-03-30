[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.93 30.4
 Технологии, IT
  550  0
Все про:социальные сети (452) Telegram (70)

 Telegram разрешил группировать чаты и каналы

Мессенджер Telegram обновил приложение и добавил возможность создавать группы чатов и каналов.

Об этом сообщается в блоге разработчиков Telegram, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, новая функция разработана в ответ на возросшее использование мессенджера в целях работы и учебы. Группировка чатов и каналов поможет разделять семью, работу или учебу, а также развлекательные каналы.

Папки для группирования чатов или страниц станут доступными в интерфейсе по мере увеличения количества чатов.Пользователь сможет создать папку и добавить в нее каналы либо пользователей.

После этого они появятся в верхнем меню мобильного приложения или на боковой панели версии для компьютеров, что позволит быстро переключаться между ними свайпом вправо или влево, либо мышкой.

Чат можно скрыть, отправив его в архив. Когда в него придет новое сообщение, то он снова появится в списках чатов. Отправленные в архив чаты, оставленные на беззвучном режиме, будут оставаться в архиве навсегда.

Также в Telegram появится статистика для каналов, в которых свыше 1 тыс. участников. Владельцы смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185521
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки ВР Кабмин карантин коронавирус МВФ нефть парламент
 
 
 
 
 
 вверх