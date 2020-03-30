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 Нацбанк вновь воздержался от продажи валюты для поддержки курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 грн/$. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что также не наблюдается ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.

"В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков", – указывают в НБУ.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185517
 
 
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