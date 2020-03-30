 Фирма соратницы Катеринчка через суд лишила статуса сквера участок в Киеве

Об этом свидетельствует постановление Северного апелляционного хозсуда от 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Апелляционный суд пришел к выводу, что это решение горсовета нарушает права ООО "Агропромышленный комплекс", поскольку на участке площадью 0,5 га, признанном сквером, расположены объекты недвижимости фирмы, а значит – она имеет право на пользование участком.

Согласно материалам суда, этими объектами недвижимости является эллинг площадью 69,3 кв. м и склад площадью 19,5 кв. м.

При этом суд первой инстанции в августе 2019 в удовлетворении иска "Агропромышленного комплекса" о признании решения Киевсовета о предоставлении участку статуса сквера отказал.

Свое решение суд тогда обосновал тем, что на дату принятия решения Киевсовета спорный участок 0,5 га не находился в пользовании фирмы. Кроме того, суд посчитал, что площадь участков под указанными эллингом и складом составляет 0,0089 га, а площадь спорного участка, которую фирма хочет получить в аренду, составляет 0,5 га.

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В ходе рассмотрения дела "Агропромышленный комплекс" так и не доказал суду первой инстанции, разница в 0,49 га является частью участка, действительно необходимой для обслуживания эллинга и склада.

Напомним, в 2003 году ЧАО "Арма-Клапан" продало ООО "Агропромышленный комплекс" здания и сооружения базы отдыха "Солнечная" общей площадью 1 061 кв. м за 17 тыс. грн, в состав которых, как утверждает фирма, входят указанные эллинг и склад. Этот договор купли-продажи был признан действительным решением Хозяйственного суда Киева 2008 года по иску "Агропромышленного комплекса".

В 2009 году "Агропромышленный комплекс" купил у Киевсовета участок площадью 0,51 га по адресу: сады Русановские, ул. 14-Садовая.

В июне 2018 года "Агропромышленный комплекс" обратился к Киевсовету с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу ему в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания объектов рекреационного назначения участка площадью 0,5 га, расположенного по адресу: сады Русановские, ул. 14-Садовая. Это именно тот участок, которому Киевсовет в январе 2019 года предоставил статус сквера.

В связи с отсутствием решения Киевсовета о предоставлении разрешения или мотивированного отказа в предоставлении разрешения на разработку указанного проекта землеустройства, компания в июле 2018 году направила Киевсовету сообщение о заказе разработки документации по землеустройству относительно отвода участка.

9 июля 2018 года Департамент земельных ресурсов КГГА согласовал фирме эту задачу. Эти действия позволили апелляционному суду указать, что фирма принимала меры для получения участка в аренду.

Владельцем ООО "Агропромышленный комплекс" является бывший депутат Луцкого городского совета (2010-2015 годы) Елена Голева, жена Николая Голева, который был заместителем министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко (2009-2010 годы), а до того - директором различных департаментов в Налоговой инспекции (2003-2004, 2006-2008 годы). В 2002-2007 годах Голев был помощником нардепа Николая Катеринчука.

В 2015 году Голева безуспешно баллотировалась в Волынский областной совет и в Луцкий горсовет по списку "Европейской партии Украины" (№1). Голева является членом Политического совета "Европейской партии Украины", которую возглавляет Николай Катеринчук.