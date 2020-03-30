 Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" достиг 5,7 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", передает БизнесЦензор.

"Сейчас накапливаются полностью или частично невыполненные финансовые обязательства оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" за услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, предоставленные "Гарантированным покупателем" за три месяца текущего года", – отмечается в сообщении.

"ГарПок" констатирует, что сумма оперативной задолженности за февраль и март составляет по 2,6 млрд грн, за январь – 0,5 млрд грн.

"Нарушение порядка оплаты услуг, предоставляемых "Гарантированным покупателем" в части размеров и сроков оплат влечет невозможность полных и своевременных расчетов государственного предприятия с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу", – подчеркивается в сообщении.

Компания также сообщает, что "ведет претензионно-исковую работу по взысканию оплаты с НЭК "Укрэнерго" за услуги, предоставленные госпредприятием в 2020 году в рамках выполнения специальных обязанностей".

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Как сообщалось, на минувшей неделе Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

Задолженность ГП "ГарПок" перед НАЭК "Энергоатом" с начала года возросла до 2,8 млрд грн, в том числе за февраль ее прирост составил более 1,8 млрд грн.

По данным "Энергоатома", компания получает за проданную электроэнергию, включая ПСО, только половину средств.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок" на 25%.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.