 "Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Структура трафика немного изменилась, что является ожидаемым. Так, по сравнению с "докарантинной" неделей использование фиксированного интернета выросло на 20-22%. Объемы использования голосового трафика увеличились на 17%. А трафик мобильного интернета остается на обычном уровне", - сообщили в пресс-службе "Киевстар".

В "Киевстаре" также не видят существенных нагрузок на сеть за прошедшие недели карантина.

"Дата-трафик сохраняется в среднем на прежнем уровне, рост на уровне 5-6% наблюдается в отдельных областях, например, в Полтавской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Киевской. В целом существенного роста трафика не произошло, что предсказуемо - массовый переход на удаленный режим работы исключил привычный онлайн по дороге с работы/на работу - потоковое видео, музыку, социальные сети. А рабочая интернет-активность переехала с рабочего wi-fi на домашний", - сообщили в пресс-службе "Vodafone Украина".

В компании также отметили, что отрицательной динамики по использованию дата-трафика нет за счет увеличения общения в мессенджерах, социальных сетях - на период карантина оператор отключил плату за услугу Online Pass безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам.

"Динамика интернет-трафика в границах областей также подтверждает очевидное: произошла миграция из крупных городов в пригороды - так, например, в Киеве интернет-трафик снизился на 20% в марте по сравнению с февралем, в то же время в Киевской области - увеличился на те же 20%", - подчеркивают в компании.

Вместе с тем, по данным "Vodafone Украина" вырос голосовой трафик, поскольку резкое снижение количества очных встреч компенсировали телефонные разговоры.

"Показатели качества 3G/4G не изменились, сеть работает безотказно. Более того, мы не останавливаем работы по строительству сети и предпринимаем действия по расширению емкости сети в крупных населенных пунктах и увеличению географии покрытия 4G-сети, в том числе, в диапазоне 900 МГц", - отметили в компании.

Согласно данным lifecell, голосовой трафик на сети оператора в период карантина также вырос.

"Голос в среднем вырос на 11%, если рассматривать весь период карантина и сравнивать его с обычным периодом. Дата-трафик почти не растет, то есть растет органично, в принципе карантин не особо повлиял", - сообщили агентству в пресс-службе lifecell.