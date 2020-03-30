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 Саудовская Аравия увеличит экспорт нефти благодаря снижению внутреннего спроса, – Reuters

Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 миллиона баррелей в сутки начиная с мая в связи с сокращением объемов, используемых для электрогенерации, а также снижением потребления внутри страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника министерства энергетики королевства, передает БизнесЦензор.

"Это увеличение произошло в результате замещения нефти природным газом с газоперерабатывающего завода Фадхили в качестве топлива для электрогенерации и в результате снижения местного спроса на нефтепродукты из-за сокращения перевозок в связи с мерами предосторожности, введенными для ограничения вспышки коронавируса", – сказал чиновник.

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По данным источников российского Интерфакса в Минэнерго РФ, в апреле Саудовская Аравия планирует экспортировать около 10 млн б/с, а в мае – около 10,6 млн б/с нефти, но переговоры с покупателями еще не закончены, передает enkorr.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185497
 
 
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Дебілибл*, нікомуваша жижа на потрібна, попит впаде на 25-35мбд, НПЗ вже зупиняються.
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