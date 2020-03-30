 Зерновая ассоциация и Минэкономики согласовали Меморандум по экспорту пшеницы

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службы УЗА, передает БизнесЦензор.

"Этот показатель полностью соответствует прогнозу УЗА по экспорту пшеницы из Украины в текущем маркетинговом году. На сегодня Украина экспортировала почти 18 млн. тонн пшеницы, осталось поставить в апреле-июне 2020 согласно протоколу 2,2 млн тонн. Такой объем абсолютно типичным для Украины в последние месяцы сезона и не несет никаких рисков продовольственной безопасности. Кроме того, за всю историю подписания Меморандума между зерновиками и министерством не было случаев нарушения достигнутых договоренностей и экспорта зерновых сверх установленного предельный объем", - отметил Горбачев.

Он также добавил, что УЗА тесно сотрудничает с правительством и Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства с целью развития аграрного сектора, обеспечения продовольственной безопасности и избежания применения экспортных ограничений.

Как отмечают в УЗА и подтверждают в правительстве, пока отсутствует дефицит зерна на внутреннем рынке, но нет никаких рисков продовольственной безопасности Украины.

Производство зерна в Украине является профицитным. Так, только 1/3 урожая потребляется внутри страны, а остальные 2/3 ежегодно экспортируется, что является существенным источником поступления валюты в страну и залогом стабильности экономики.

Сейчас Украина экспортировала около 50 млн тонн зерна и масличных и планирует до конца маркетингового года экспортировать еще около 10 млн тонн. При этом производство зерна в 2019 году составило около 98 млн тонн, что является абсолютным рекордом.

Из собранного урожая пшеницы более 28 млн тонн в этом году в Украине останется не менее 8 млн тонн, что значительно превышает объем потребления пшеницы в Украине.

Посевная кампания в стране успешно началась, аграрии активно сеют яровые культуры, и уже в июне будут получены первые объемы пшеницы нового урожая.

Как сообщалось, в октябре 2019 года участники аграрного рынка и Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства подписали Меморандум, в котором закрепили общую стратегию по обеспечению прогнозируемого режима экспорта зерна. В этом Меморандуме договорились не фиксировать конкретный объем зерновых, однако, каждый последний понедельник месяца проводится совместная встреча с представителями рынка и оцениваются показатели и при необходимости определяется предельный объем экспорта.