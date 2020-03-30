 Рада повысила лимиты для "упрощенцев" в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, соответствующую норму содержит законопроект №3275, за принятие которого сегодня в целом проголосовали 312 народных депутатов.

В частности, объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" повышен с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, такое же повышение лимитов для ФЛП предусмотрено принятым Верховной Радой во втором чтении еще в январе законопроектом №1210. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.