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 Рада повысила лимиты для "упрощенцев" в 3 раза

Верховная Рада вместе с голосованием за закон о социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Как передает БизнесЦензор, соответствующую норму содержит законопроект №3275, за принятие которого сегодня в целом проголосовали 312 народных депутатов.

В частности, объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" повышен с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, такое же повышение лимитов для ФЛП предусмотрено принятым Верховной Радой во втором чтении еще в январе законопроектом №1210. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185488
 
 
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