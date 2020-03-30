 Больше 10 стран сняли запрет на импорт украинской курятины

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

В частности, по состоянию на 30 марта:

сняли ограничения по территории Украины: Ирак, Сингапур;

признали зонирование 25 км: Объединенные Арабские Эмираты;

признали зонирование, примененное Компетентным органом Украины (10 км): ЕС, Израиль, Молдова;

признали регионализацию (ограничения на территорию области) Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт.

Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью,а в начале марта Европейская Комиссия приняла решение о внесении Украины в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы. Таким образом, с 7 марта экспорт курятины в страны ЕС восстановлен.