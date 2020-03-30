 Консульства помогут "застрявшим" украинцем с жильем, – Кулеба

Об этом в интервью Европейской правде рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор.

Министр подчеркнул, что государство прямо не будет снимать жилье для "застрявших" украинцев, и не будет обеспечивать их деньгами.

"У нас нет денег оплачивать аренду квартир или гостиниц, но у нас есть возможность работать с органами местной власти, с бизнесом и украинской общиной в соответствующих странах", - сказал Кулеба.

"Например, какой-то отель закрылся и не работает. Можно же временно на пару ночей людей туда поселить! Или у общины есть помещение - можно там людей разместить", - пояснил он.

Министр также поручил посольствам собирать информацию о режиме работы аптек, продуктовых магазинов и мест снятие наличных в разных странах и доводить эту информацию до сведения граждан.

Кулеба напомнил, что 27 марта развернул программу "Защита" в поддержку украинцев, которые не успевают вернуться.

"Мы определили, чем реально можем помогать людям на месте, возвели это все в один список, и все посольства и консулы получили мое поручение оказывать эту поддержку", - сказал министр.