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 Беларусь начала переговоры с МВФ о кредите на $900 миллионов

Власти Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом дополнительное финансирование в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом говорится в совместном сообщении правительства и Нацбанка Беларуси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Власти страны рассчитывают получить кредит на сумму до $900 млн.

"Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования", – сказано в сообщении.

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Как отмечает агентство, Беларусь в этом году должна направить на погашение и обслуживание валютных долгов $3,1 миллиарда. Ранее белорусский Минфин подчеркивал, что имеет достаточно резервов, чтобы платить до долгам даже без привлечения дополнительного финансирования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185474
 
 
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