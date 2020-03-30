 Беларусь начала переговоры с МВФ о кредите на $900 миллионов

Об этом говорится в совместном сообщении правительства и Нацбанка Беларуси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Власти страны рассчитывают получить кредит на сумму до $900 млн.

"Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования", – сказано в сообщении.

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Как отмечает агентство, Беларусь в этом году должна направить на погашение и обслуживание валютных долгов $3,1 миллиарда. Ранее белорусский Минфин подчеркивал, что имеет достаточно резервов, чтобы платить до долгам даже без привлечения дополнительного финансирования.