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Все про:ВР (1074) законопроект (869) Коломойский (1093) МВФ (1125) парламент (898) Приватбанк (1112)

 Рада приняла "антиКоломойский" закон в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2571-д в первом чтении проголосовали 267 народных депутатов.

Перед голосованием в поддержку законопроекта выступили лидеры фракций "Голос" и "Европейская солидарность", против – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сопредседатель группы "За Будущее" Виктор Бондарь.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Ярослав Железняк пояснил, что законопроект был одобрен в редакции Кабинета министров, но вынесен на голосованием под №2571-д.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект №2571 еще 12 декабря 2019 года. Документ, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

В свою очередь против его принятия выступал заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского.

Напомним, на прошой неделе президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении пакета помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования при условии принятия земельной реформы и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185466
 
   
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Интересно, сколько бабушка запросила у другой бородатой бабушки???
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бабЮля хоч показала, що Беніно корито ніхто не відміняв.
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События вокруг банка Коломойского это продолжение американской политики. Иллюминатское крыло иудоглобализаторов (демпартия, Сорос, МВФ) считает белых англо-саксонских протестантов, Ватикан и вошедших с ними в союз хабадских ортодоксов своими врагами в борьбе за мировую гегемонию, угрозой продвижению гендеризации, цифровизации и трансгуманизма.
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Нацкорпус против рвынка земли.
youtube.com/watch?v=8rGVNxHfWLs
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Ни одного вменяемого политика, за исключением Тимошенко.
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Был бы нормальный суд, не нужно было бы закона, когда клоуны суд реформу проведут???
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За голову Коломойского в США могут назначить вознаграждение в том случае, если он не явится в суд и судебное решение будет вынесено заочно без его участия.
Минюст получил поручение суда США вручить повестки Дубинскому и Коломойскому. Напомним, что в США разрешено частным лицам задерживать и доставлять в суд преступников за вознаграждение. Об этом пишет в своей заметке WP.
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доставте голову каламойского отдельно от туши
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