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 Airbus приостановит основную часть производства в Испании до 9 апреля

Европейский аэрокосмический концерн Airbus 30 марта объявил о приостановке основной части производственных процессов в Испании до 9 апреля на фоне распространения COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Правительство Испании объявило о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Они будут действовать с 30 марта до 9 апреля включительно, ограничивая работу предприятий, не являющихся объектами жизнеобеспечения.

"На заводах Airbus в Испании деятельность подразделений гражданских самолетов, вертолетов и космических систем ограничится лишь самыми необходимыми функциями в сферах безопасности, IT и инженерно-технических работ, которые будут осуществляться в строгом соответствии с мерами здравоохранения и безопасности, принятыми компанией в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Все прочие работы будут приостановлены до 9 апреля, когда ожидается снятие ограничений", - говорится в сообщении компании.

Сотрудники Airbus в Испании, которые непосредственно не вовлечены в процессы производства и сборки, продолжат работу в удаленном режиме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185465
 
 
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