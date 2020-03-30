 Рада со второй попытки назначила новых министров финансов и здравоохранения (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за зарегистрированное перед третьим внеочередным заседанием парламента постановление №3289 о назначении Марченко проголосовали 256 народных депутатов.

Постановление №3290 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения поддержали 246 нардепов.

После этого новые министры приняли присягу.

Сергей Марченко работает на государственной службе с 2002 года. За это время занимал различные должности в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина.

В 2018-2019 годах Марченко занимал должность заместителя главы Администрации президена, а с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская Стратегия" Владимира Гройсмана.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

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Как сообщалось, на первом внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

При этом с первой попытки Рада отказалась назначить на освободившиеся должности новых министров, предложенных Кабмином.

Так, за постановление о назначении Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 депутата при минимально необходимых 226 голосах. Кандидатуру Максима Стиепанова на должность главы Минздрава поддержали 217 депутатов.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение вопроса назначения министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.