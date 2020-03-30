 Средняя зарплата за год увеличилась на 15%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

За февраль 2019 года средняя зарплата в Украине составляла 10 847 грн, что на 15,0% больше, чем за февраль 2019 года, и на 1,1% больше, чем за январь 2020 года.

Наибольшую зарплату за прошлый месяц получили работники авиационного транспорта (21 606 грн, на 12% меньше, чем за февраль 2019 года) сферы финансовой и страховой деятельности (21 606 грн, на 18,7% больше); области информации и телекоммуникаций (18 653 грн, на 13,4% больше).

Наименьшие средние зарплаты за февраль 2020 года были в сферах почтовой и курьерской деятельности (6 270 грн, на 14,8% больше, чем за февраль 2019 года), функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (7 260 грн, на 9,2% больше), временного размещения и организации питания (7 411 грн, на 23,5% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя зарплата за февраль 2019 года составила по Украине 9 429 грн, что на 20,4% больше, чем за февраль 2018 года.