[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.93 30.4
 Финансы
  290  0
Все про:зарплата (679) Госстат (898)

 Средняя зарплата за год увеличилась на 15%, – Госстат

Средняя зарплата в Украине за февраль 2020 года составила 10 847 грн, на 15% больше, чем за февраль 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

За февраль 2019 года средняя зарплата в Украине составляла 10 847 грн, что на 15,0% больше, чем за февраль 2019 года, и на 1,1% больше, чем за январь 2020 года. 

Наибольшую зарплату за прошлый месяц получили работники авиационного транспорта (21 606 грн, на 12% меньше, чем за февраль 2019 года) сферы финансовой и страховой деятельности (21 606 грн, на 18,7% больше); области информации и телекоммуникаций (18 653 грн, на 13,4% больше).

Наименьшие средние зарплаты за февраль 2020 года были в сферах почтовой и курьерской деятельности (6 270 грн, на 14,8% больше, чем за февраль 2019 года), функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (7 260 грн, на 9,2% больше), временного размещения и организации питания (7 411 грн, на 23,5% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя зарплата за февраль 2019 года составила по Украине 9 429 грн, что на 20,4% больше, чем за февраль 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185458
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки ВР Кабмин карантин коронавирус МВФ нефть парламент
 
 
 
 
 
 вверх