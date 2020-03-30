 Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года

Как сообщает ценовое агентство Argus Media, это минимальный уровень цен с 1999 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Таким образом, за минувшую неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51 за баррель.

Скидка на Urals относительно североморского датированного (Argus North Sea Dated; эталон, отражающий стоимость североморской легкой нефти) повысилась до $4,75/барр. (CIF Роттердам) – это максимальный разрыв с 2008 года.

Партии Urals с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на $4,26 – до $18,45 за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). На этом базисе это минимальная цена с 2002 года.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец. За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5 за баррель.

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.): $14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

В абсолютном выражении все котировки на базисе FOB упали до минимума с начала расчетов – c февраля 2005 года, уточнили в Argus Media.

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Цена на морские партии Urals снизилась за неделю на фоне информации об увеличении отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+.

Физический рынок нефти испытывает "катастрофическую потерю спроса", написал 29 марта Bloomberg. Нефтехранилища на суше переполнены, вынуждая трейдеров размещать нефть на супертанкерах в море; НПЗ приостанавливают работу, поскольку спроса на их продукты нет.

Во многих регионах мира нефть продается за менее чем $10 за баррель, а в некоторых изолированных районах сформировались отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть). В апреле 2020 года прогнозируется падение мирового спроса на нефть на 20% ниже показателя апреля 2019 года.