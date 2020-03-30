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 Рада освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина

Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании 30 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, арендаторы освобождаются от арендных платежей с 11 марта и до конца карантина в случае, если они не могли пользоваться имуществом по обстоятельствам, независящим от них, в соответствии с частью шестой ст. 762 Гражданского кодекса.

Как сообщалось, указанный законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185446
 
 
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