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 В Украине обустроено 217 временных пунктов приема больных коронавирусом. ВИДЕО

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что в Украине во всех областях обустроено 217 временных пунктов приема больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает БизнесЦензор.

Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.

В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19 в специализированные учреждения здравоохранения.

Установки пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронаврусной болезни.

По состоянию на 30 марта 2020 во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185442
 
 
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