 Рада одобрила введение уголовной ответственности за контрабанду медицинских масок

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3271 в первом чтении проголосовали 274 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано предотвращение незаконного вывоза (пересылки) из Украины товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.

Для этого документом предложено дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 201-2 и установить уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном или крупном размерах через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

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За совершение предусмотренных новой статьей Уголовного кодекса преступлений предлагается ввести наказание в виде: штрафа от 8000 до 25 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 тыс. - 235 тыс. грн) с конфискацией этих товаров.

Кроме того, предложено уполномочить расследовать такие преступления СБУ.