[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.93 30.4
 Энергетика, Транспорт
  259  0
Все про:авто (2266) АЗС (722) цены (1290) сжиженный газ (512)

 Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на автогаз

Крупнейшие розничные сети снизили цены на сжиженный газ в пределах 30-40 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на автогаз на станциях ОККО и WOG за выходные 27-30 марта снизилась на 35-36 копеек за литр – до 11,42 и 11,37 грн/л соответственно.

Сеть UPG снизила цены на 40 копеек – до 10,40 грн, AMIC – на 65 коп., до 10,34 грн за литр.

Столичная сеть KLO снизила цены на 30 копеек – до 10,69 грн/л.

Полтавские сети "Автотранс" и BVS снизили цены на автогаз на 25-30 копеек за литр. Также розничные цены понизили региональные сети "Катрал" и "Татнефть-АЗС-Украина".

Читайте также: Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн за тонну. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100 за тонну.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185434
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки ВР Кабмин карантин коронавирус МВФ нефть парламент
 
 
 
 
 
 вверх