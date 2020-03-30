 Нацбанк передал банкам вторую партию наличного доллара на $180 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Мы предложили банкам $180 млн наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. На этот раз в этой операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", – сказано в сообщении.

В НБУ добавили, что на этой неделе планируется еще одна операция по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса.

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Как сообщалось, 25 марта Национальный банк получил из-за границы первую партию наличного доллара США для подкрепления касс банков, после чего передал банкам наличную валюту на $130 млн.

Ранее из-за повышенного спроса банки столкнулись с нехваткой наличной валюты в кассах. В НБУ пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

К концу прошлой недели Нацбанк уже провел две операции по продаже банкам наличного евро, поставка наличных долларов ожидалась в течение ближайших недель.