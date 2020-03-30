 J.P. Morgan спрогнозировал снижение ВВП Украины на 2,6%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет агентства, передает БизнесЦензор.

"Следуя мнению глобальной команды J.P. Morgan, мы ожидаем большого падения в первом полугодии 2020 года, в основном во втором квартале, а затем сильного отскока в течение второго полугодия. Падение во втором квартале, вероятно, будет значительным, то есть примерно на 30%, потому что Украина сталкивается с сильным внешним шоком и остановками внутреннего производства", – говорится в обзоре.

Аналитики допускают, что падение будет больше 2,6%, так как пока в их прогнозе снижение ВВП ограничивается только первыми двумя кварталами этого года. По их мнению, в следующем году экономика Украины может подскочить сразу на 5,1%, однако рост может быть сдержан требованием МВФ о фискальной консолидации.

По оценкам J.P. Morgan, среднегодовой курс гривни в текущем году составит 27,2 грн/$, в следующем – 27,2 грн/$, курс на конец года – соответственно 28,5 грн/$ и 29,5 грн/$.

Такие оценки построены на прогнозе сокращения дефицита текущего счета до 0,5% ВВП в этом году, потому что ожидаемое падение цен на нефть намного больше, чем падение цен на металлы. В то же время аналитики указывают на такой негативный фактор, как сокращение переводов, оценивая его примерно в 50% в период с февраля по июль, особенно существенно – в марте-апреле.

J.P. Morgan указывает, что выплаты по внешнему долгу в 2020 году составляют около $16 млрд, и вероятно некоторые из них будут пролонгированы.

"Принимая во внимание валютные резервы в размере около $26 млрд, ситуация кажется нам управляемой", – отмечается в обзоре.

Согласно представленному в нем прогнозу, валютные резервы сократятся в 2020 году примерно до $19 млрд, в основном из-за крупных платежей по государственному внешнему долгу на сумму $8,3 млрд, включая проценты.

Аналитики оценивают дефицит финансирования примерно в $6,6 млрд в текущем году, однако ожидают чистого притока в 2021 году $5 млрд, что позволит восстановить резервы до $24 млрд. Эти расчеты построен на выделении в этом году МВФ $2,5 млрд и ЕС – 0,5 млрд евро без какого-либо другого официального финансирование, хотя оно возможно по линии Всемирного банка, ЕБРР и некоторых двусторонних источников.

"Без МВФ и другого официального финансирования разрыв в финансировании был бы действительно большим, вероятно, намного превышающим $10 млрд", – отмечает J.P. Morgan.

Согласно прогнозу от 26 марта, дефицит госбюджета в этом году будет увеличен до 4,7% ВВП, инфляция незначительно возрастет до 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 трлн грн.

Правительство Украины внесло в Раду антикризисный проект правок госбюджета на 2020 год, который предусматривает рост дефицита до 6% ВВП, также оцениваемого в 4 трлн грн, при увеличении инфляции до 8,7% и падении ВВП на 3,9%.