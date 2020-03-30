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 МИД запустит работу обновленного Совета экспортеров

При Министерстве иностранных дел заработает обновленный Совет экспортеров и инвесторов.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга 30 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр подчеркнул, что задача министерства состоит в том, чтобы помогать бизнесу на внешних рынках в сложные времена. С этой целью вскоре будет обновлен ​​Совет экспортеров и инвесторов при МИД и разработаны алгоритмы взаимодействия с заинтересованным бизнесом.

"Для нас в МИД сейчас важно помочь украинскому бизнесу сохранить их позиции на мировых рынках. Но мы видим в пандемии не только вызов. Это еще и возможность для украинских экспортеров выйти на новые рынки. Я хочу заверить, что Министерство иностранных дел по обоим вопросам будет для них надежным партнером", – подчеркнул Кулеба.

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Министр уточнил, что эта неделя в МИД будет неделей Азии.

"Мы на этой неделе будем заниматься Азией, но в дальнейшем, мы так же будем заниматься и другими важными для Украины рынками", – анонсировал Кулеба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185426
 
 
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