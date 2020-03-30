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 "Укрзализныця" отложит введение нового договора о грузоперевозках на два месяца

Введение новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, предложенного "Укрзализныцей", переносится с 1 апреля на 1 июня 2020 года.

Об этом ранее сообщил Валерий Ткачев, член экспертного совета при Мининфраструктуры (ж/д комитет), передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Ткачева, соответствующая информация была озвучена представителями "Укрзализныци" на заседании в Американской торговой палате (АСС), которое состоялось 27 марта.

В "Укрзализныце" подтвердили данную информацию.

"Руководство "Укрзализныци" действительно приняло решение пойти навстречу бизнесу с учетом обстоятельств и отложить введение договора на два месяца. Работа с обращениями бизнеса и замечаниями АМКУ продолжится", - сообщили в пресс-службе ж/д компании.

26 марта Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "Укрзализныце" воздержаться от внедрения нового Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом; продлить срок действия действующего Договора о предоставлении услуг до момента завершения доработки новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с учетом замечаний и предложений к отдельным его условиям, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185424
 
 
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