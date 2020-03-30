 Рада приняла новый закон о поддержке бизнеса на время карантина

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к проекту, он "разработан с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, претерпевших изменения в связи с распространением коронавируса COVID-19".

В частности, законом введена помощь по частичной безработице из-за приостановки работы предприятий на время карантина. Сумма пособия по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также законом установлено, что пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного.

При этом выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным территориального органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, при условии подтверждения безработным пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т.п.).

Законопроектом также уточнена норма об освобождении от налогообложения импорта медицинских изделий и оборудования, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

При этом для бизнеса установлена льгота по уплате налога на прибыль при условии направления средств на мероприятия, связанные с борьбой с распространением болезни. Также перенесены сроки подачи отчетности из-за введения карантина.

Рада также упростила поставки спирта для производства антисептиков и разрешила их производство на заводах "Укрспирта".

Кроме того, возвращена плата земельного налога и налога на недвижимость в местные бюджеты за апрель.

Также законом введен запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина, законодательно урегулирован вопрос дистанционной работы и введения гибкого рабочего графика, повышены штрафы за нарушение порядка формирования цен и тарифов на социальные товары, предельный уровень которых будет устанавливать Кабмин.

Кроме того, разрешено участие в судебных заседаниях в режиме видеоконференции. При этом судья на период карантина по своему усмотрению смогут ограничивать допуск лиц, не являющихся участниками процесса, к судебному заседанию.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла первые два закона для поддержки бизнеса из-за введения карантина.

В частности, Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.

Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за землю и налога на недвижимость.