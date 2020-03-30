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 Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделяет Украине финансовую поддержку на борьбу с коронавирусом и его последствиями, первый пакет которой составит около 80 млн евро.

Соответствующую информацию распространило 30 марта представительство ЕК в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе указано, что Украина, которая "продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также пострадала от пандемии во всех сферах жизни".

"Европейский союз приветствует меры, принятые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в этом беспрецедентном кризисе и содействовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также подготовить комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона Восточного региона в целом", - говорится в сообщении.

В представительстве констатировали, что первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

Комментируя выделение помощи, европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Варгеи подчеркнул, что, "благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасать жизни и укреплять устойчивость общества". "Мы поддерживаем реакцию Украины на резкое увеличение потребностей в здравоохранении и социальной помощи, а также необходимость защитить бизнес и рабочие места. Мы знаем, что нам необходимо действовать быстро и эффективно, чтобы укрепить государственные и общественные действия", - отметил он.

Данный пакет помощи будет направлен на поддержку системы здравоохранения Украины, поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий путем предоставления ликвидности, в том числе через международные финансовые учреждения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185420
 
 
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