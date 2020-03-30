 Падение трафика в воздушном пространстве Украины достигло 95%

Об этом сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации "Евроконтроль" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Львовский, Киевский, Одесский и Днепровский районные диспетчерские центры "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика.

Днепровский районный диспетчерский центр –100%, Львовский – 94,2%, Киевский – 93,7%, Одесский – 87,9%.

Падение трафика в аеророрту "Борисполь" – 95,1%.

Читайте также: Госавиаслужба аннулировала лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine

Как сообщалось, Кабинет министров решил с 00:00 субботы, 28 марта, прекратить пропуск пассажирского транспорта на въезд через государственную границу. Граждане Украины смогут вернуться в страну только автомобилем или пешком. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Перед этим Кабинет министров с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров из Украины с целью туризма.

В связи с запретом пассажирских перевозок авиакомпании МАУ, Sky Up и "Мотор Сич" приостаноили выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.