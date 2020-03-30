[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.93 30.4
 Власть, Макроэкономика
  157  0
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (561) финансирование (922) COVID-19 (336) коронавирус (162)

 Еврокомиссия направит 140 миллионов евро странам Восточного партнерства из-за коронавируса

Европейская комиссия в рамках помощи странам Восточного партнерства, в число которых входит Украина, перенаправляет 140 млн евро для смягчения социально-экономических последствий, причиненных пандемией COVID-19.

Соответствующее объявление на брифинге 30 марта в Брюсселе сделала представитель ЕК Ана Писонеро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для наших восточных партнеров Еврокомиссия перенаправляет 140 млн евро для безотлагательных потребностей в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине и это перенаправит использование существующих инструментов на общую сумму до 700 млн евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса коронавируса в этих странах", - объявила она.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185406
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение Кабмин карантин Киев коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх