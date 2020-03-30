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 Рада разрешила экспериментальное лечение коронавирусной болезни

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3268 в целом проголосовали 312 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19 среди населения Украины и "обеспечение доступа больных граждан к эффективным лекарственным средствам против этой болезни".

Законом разрешено при условии согласия заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 или его близких родственников применение для лечения зарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые не имеют соответствующих показаний в инструкциях о применении, но уже успешно применяются в США, странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, КНР и Израиле ("off-label use") и незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальными органами стран с жесткой регуляторной системой (ЕС, США и другие), а также КНР и Израилем.

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Кроме того, до 5 календарных дней сокращены сроки утверждения протоколов клинических исследований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19, проведения экспертизы регистрационных материалов и материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19). При этом до 2 рабочих дней сокращены сроки принятия решений о государственной регистрации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185399
 
 
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