 Рада разрешила экспериментальное лечение коронавирусной болезни

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3268 в целом проголосовали 312 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19 среди населения Украины и "обеспечение доступа больных граждан к эффективным лекарственным средствам против этой болезни".

Законом разрешено при условии согласия заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 или его близких родственников применение для лечения зарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые не имеют соответствующих показаний в инструкциях о применении, но уже успешно применяются в США, странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, КНР и Израиле ("off-label use") и незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальными органами стран с жесткой регуляторной системой (ЕС, США и другие), а также КНР и Израилем.

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Кроме того, до 5 календарных дней сокращены сроки утверждения протоколов клинических исследований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19, проведения экспертизы регистрационных материалов и материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19). При этом до 2 рабочих дней сокращены сроки принятия решений о государственной регистрации.