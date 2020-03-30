 Комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект (обновлено)

Об этом Безгин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Со второй попытки налоговый комитет собрался на рассмотрение законопроекта о национализированных банках. Кворум есть", – сообщил Безгин.

В свою очередь заместитель главы Комитета Ярослав Железняк уточнил, что законопроект одобрен в редакции Кабинета министров.

"Закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-р, но в той редакции, которую предложило правительство!", – написал Железняк в Facebook.

В начале недели президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении пакета помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования при условии принятия земельной реформы и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.

Кабмин уже внес в Раду соответствующий проект закона №3260, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.

краина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на $1,75−2 млрд сразу в бюджет страны.