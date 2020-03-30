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 Экспорт зерна достиг 45,4 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 30 марта 2020 года экспортировала 45,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 7,8 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 17,8 млн тонн пшеницы, 22,8 млн тонн кукурузы и 4,3 млн тонн ячменя.

По состоянию на 30 марта текущего года экспортировано также 272,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185386
 
 
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Добре продали, скоро будуть втридорога купляти.
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