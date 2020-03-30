 Киевское отделение АМКУ начало расследование подорожания медицинских масок

Об этом в Facebook сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на конец марта 2020 цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн / шт", - сообщил он.

По данным Хмельницкого, еще до обнаружения в Украину первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски.

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - добавил Хмельницкий.

"Компании, по которым сегодня начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

- ООО "Аптека низких цен ТМ", ООО "Аптека низких цен плюс", ООО "Столичный медицинский альянс", ООО "Виталюкс", ООО "Аптекарь", ООО "Сириус-95", ООО "Гелиантус", ООО "Аптечное объединение "Биокон", КП "Фармация", ООО "Аптека низких цен К", ООО "Аптека №1 Трансфарм", ООО "Благодия", ООО "Лекфарм", ООО "Аптека АНЦ", ООО "Аптека НЦ", ООО "Рецепты жизни", ООО "Цитрус-фарм", ООО "Альго-Фарм", ООО "Фирма "Технокомплекс", ООО "Калина медицинская производственная компания", ООО "Стиролоптфармторг", ООО "ТД "Кампус коттон клаб", ООО "Вик-А", СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

"В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год", - добавил Хмельницкий.