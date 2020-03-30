 Кабмин упростил закупки для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Согласно принятому решению, теперь такие закупки по упрощенной процедуре смогут осуществлять все заказчики на территории Украины.
Для этого заказчику нужно лишь обнародовать информацию о запланированной закупке и по результатам ее проведения отчитаться в электронной системе закупок.
Также в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) осуществлять закупки могут все заказчики на территории Украины, тогда как ранее такую возможность имели только учреждения здравоохранения.
"Мы должны максимально облегчать все процессы, направленные на преодоление коронавируса. Мы учли предложения от компетентных ведомств, бизнеса и организаций и упростили механизм закупок соответствующих товаров и услуг, а также расширили круг заказчиков. Такие изменения дают возможность обеспечить оперативное и своевременное осуществление заказчиками закупок", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.
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Как сообщалось, Кабмин 20 марта временно освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.
Кроме того, правительство до 19 апреля упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.