 Кабмин упростил закупки для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, теперь такие закупки по упрощенной процедуре смогут осуществлять все заказчики на территории Украины.

Для этого заказчику нужно лишь обнародовать информацию о запланированной закупке и по результатам ее проведения отчитаться в электронной системе закупок.

Также в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) осуществлять закупки могут все заказчики на территории Украины, тогда как ранее такую ​​возможность имели только учреждения здравоохранения.

"Мы должны максимально облегчать все процессы, направленные на преодоление коронавируса. Мы учли предложения от компетентных ведомств, бизнеса и организаций и упростили механизм закупок соответствующих товаров и услуг, а также расширили круг заказчиков. Такие изменения дают возможность обеспечить оперативное и своевременное осуществление заказчиками закупок", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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Как сообщалось, Кабмин 20 марта временно освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.

Кроме того, правительство до 19 апреля упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.