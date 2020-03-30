 Власти России вводят режим всеобщей самоизоляции и пропуска для выхода на улицу

С понедельника, 30 марта, москвичам можно выходить из дома только по крайней необходимости, передает БизнесЦензор со ссылкой на российский Интерфакс.

Аналогичный режим ввели и в Подмосковье с 20:00 воскресенья, 29 марта.

Мурманская область ввела режим самоизоляции с полудня 30 марта, до того в регионе такой режим был с 29 марта в Апатитах и Кировске.

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.

В частности, В Москве покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

Кроме того, в ближайшие дни планируется ввести систему специальных электронных пропусков для выхода на улицу.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и Московской области.

В РФ за сутки зафиксировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 212 – в Москве, общее число диагнозов в стране достигло 1836.