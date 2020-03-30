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 Кабмин предложил увеличить расходы на налоговую милицию на 500 миллионов

Расходы на реорганизацию Государственной фискальной службы могут быть увеличены на 0,5 млрд грн при снижении финансирования Государственной налоговой и таможенной службы, свидетельствует проект закона с поправками в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, расходы на реорганизацию ГФС могут вырасти до 927 млн грн, тогда как финансирование Государственной налоговой службы законопроектом предлагается выделить на 374 млн грн меньше - до 8,2 млрд грн.

Финансирование Гостаможенной службы предлагается сократить на 460 млн грн - до 3,7 млрд грн.

При этом предлагается отказаться от расходов на создание Государственного агентства по управлению государственным долгом, на что существующим законом о госбюджете на 2020 год заложено 52 млн грн.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185371
 
 
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