 Кабмин предложил увеличить расходы на налоговую милицию на 500 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, расходы на реорганизацию ГФС могут вырасти до 927 млн грн, тогда как финансирование Государственной налоговой службы законопроектом предлагается выделить на 374 млн грн меньше - до 8,2 млрд грн.

Финансирование Гостаможенной службы предлагается сократить на 460 млн грн - до 3,7 млрд грн.

При этом предлагается отказаться от расходов на создание Государственного агентства по управлению государственным долгом, на что существующим законом о госбюджете на 2020 год заложено 52 млн грн.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.