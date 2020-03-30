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 Кабмин ввел обязательную обсервацию для вернувшихся из-за границы украинцев

Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации (изоляции) лиц, посещавших страны/регионы с местной передачей коронавируса в обществе после их прибытия в Украину.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №241 от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом предусмотрено, что лица, посещавшие страны с местной передачей коронавируса приравнены к имевшим контакт с больным и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях. Перечень таких учреждений будут определять Киевская городская, областные государственные администрации.

Действие этого постановления не распространяется на водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Как сообщалось, Кабинет министров с 00:00 субботы, 28 марта, решил прекратить пропуск пассажирского транспорта на въезд через государственную границу. Граждане Украины смогут вернуться в страну только автомобилем или пешком, для эвакуационных рейсов в страну нужно отдельное разрешение. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Перед этим Кабинет министров с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров из Украины с целью туризма.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185361
 
 
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