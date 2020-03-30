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Все про:банки (3859) ВР (1074) карантин (190) Коломойский (1093) МВФ (1125) Разумков Дмитрий (16) рынок земли (57)

 Рада отказалась рассматривать законы для МВФ по требованию Зеленского

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.

Ранее он подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" в минувшую пятницу заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник вместе с изменениями в госбюджет и законопроектами о противодействию коронавирусу должна принять законы о рынке земли и о банках, которые необходимы для предоставления кредита МВФ.

"Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно – никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда", – подчеркивал президент.

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По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185360
 
 
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 Топ комментарии
 
Вова - це початок твого кінця? Чи тобі вже кінець?
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ну то-что у слуги олигархов как минимум 25% Халуев бени это понятно, вопрос что получила воровка капительман(тимошенко) за отказ голосовать за анти бенин закон???
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Вова - це початок твого кінця? Чи тобі вже кінець?
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речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

Что-то это мне напоминает.... а, торги Янука с РФ, Западом и Китаем, кто больше даст за укр независимость. Результат известен: Янука скинули, а независимость обменяли с приплатой на безвиз и Ассоциацию.
Вова - це початок твого кінця? Чи тобі вже кінець?
Актуальные вопросы. Выполнять свою работу - юридическое оформление потери независимости - Зе явно не тянет, золотого запаса у атамана явно нет - перспективы не очень. Логично, если следующий Аваков - продавить законы о земле и банках.
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ну то-что у слуги олигархов как минимум 25% Халуев бени это понятно, вопрос что получила воровка капительман(тимошенко) за отказ голосовать за анти бенин закон???
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ты за нее не переживай, эта особа точно не продешевит.
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Страна избрала президента или попрошайку?
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гидота порохнява "Alex Miller" та інше GHblehjr , дихай тихо й не смерди.
НЕ абиякому *івну царь Пуй дає себе рядом сфоткать. Тіпа "враг".
Мерзотніше твого хазяїна Поросі (зарюпьродінупрадамь) дуже важко вигадати.
Падло По за вбитих у ЙОГО котлах добробатівців ще відповість. І його прикормки теж.
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ваЗЕліновий на чому ти сидиш, що тебе вже рік штирить?
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Це все акторська гра на внутрішню і закордонну публіку.

Ручна монобільшість (основна маса якої це статисти, які просто тиснуть потрібну кнопку) робить тільки те, що хоче, а не офіційно декламує, президент. Коломойський давно позитивно відгукувався про дефолт. І вряд чи зараз Зеленський переживає за Україну так, щоб аж вступити в конфлікт з Коломойським.
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Ну вот и все: момент истины, кульминация.
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