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Все про:гривня (765) доллар (230) евро (94) курс (652)

 Курс гривни на межбанке незначительно укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к полудню понедельника укрепился до 28,035 грн/$1 с 28,090 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По их данным, котировки гривни составили 28,02-28,05 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 28,06 грн/$1 с 28,23 грн/$1 днем ранее.

Как передает корреспондент агентства, к полудню понедельника на наличном рынке гривня укрепилась до 27,99-28,59 грн/$1 (покупка-продажа) после снижения в пятницу вечером до 28,00-28,63 грн/$1.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 28,29-28,41 грн/$1, а банки сохраняют большие спрэды при онлайн-обмене по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,95-28,49 грн/$1, у ПриватБанка – 27,8-28,5 грн/$1, у Ощадбанка – 27,65-28,65 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,7-28,45 грн/$1.

Центробанк ослабил официальный курс нацвалюты на 30 марта до 28,1830 грн/$1 с 28,1381 грн/$1 накануне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185354
 
 
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