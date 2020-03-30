 "Энергоатом" дополнительно ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" из-за долгов

В частности, "Энергоатом" с 29 марта приостановил отпуск электрической энергии "Гарантированному покупателю" до 31 марта из-за нарушения сроков оплаты за отпущенную в марте электроэнергию, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу генерирующей компании.

Кроме того, с 1 апреля "Энергоатом" ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" на период до 30 апреля на 40% от запланированного объема.

"Энергоатом" вынужден воспользоваться своим правом на ограничение отпуска электрической энергии, продажа которой осуществляется им в рамках выполнения специальных обязанностей, поскольку уровень оплаты "Гарантированным покупателем" электрической энергии за март 2020 года составляет лишь около 40%. Это привело к существенному ухудшению финансового состояния компании, поскольку средства, полученные от "Гарантированного покупателя", является основным источником финансирования для "Энергоатома", – сказано в сообщении.

В компании указывают, что дефицит средств ставит под угрозу выполнение "Энергоатомом" программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности эксплуатации АЭС, а также негативно сказывается на выполнении производственной программы, закупке свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы.

"Подчеркиваем, что ограничение продажи не угрожает выполнению "Гарантированным покупателем" своих обязательств по обеспечению доступности электрической энергии для населения. По расчетам, ограниченный объем электрической энергии, который будет поступать "ГарПок" от 2Энергоатома", достаточен для поставщиков универсальных услуг и обеспечения ими потребностей населения", – отмечают в компании.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

Задолженность ГП "ГарПок" перед НАЭК "Энергоатом" с начала года возросла до 2,8 млрд грн, в том числе за февраль ее прирост составил более 1,8 млрд грн.

По данным "Энергоатома", компания получает за проданную электроэнергию, включая ПСО, только половину средств.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок" на 25%.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.