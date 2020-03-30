 Продажи бытовой техники в Украине с начала карантина упали на 37%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В среднем, в начале 2020 года, онлайн-продажи составляли около 21%, а на 12 неделе их доля составила 44%, что является вполне естественным на фоне закрытия физических магазинов и ограничения перемещений граждан", – отмечается в пресс-релизе компании.

При этом все секторы рынка бытовой техники и электроники показали сокращение на 12-й неделе – от 30% уменьшение продаж телевизоров до 40% в мелкой бытовой технике. Наилучшее положение в IT-технике – всего 5% падения, худшее – в секторе телекоммуникаций, где сокращение продаж достигло 50%.

Компания выделила три продуктовые группы: ноутбуки, морозильные камеры и смартфоны. В частности, ноутбуки показали небольшой рост на 1%, как следствие увеличение количества людей, работающих дистанционно.

"Морозильные камеры также продемонстрировали рост (на 7%): несмотря на стереотипные шутки о гречке и туалетной бумаге, очевидно, украинцы покупают впрок также и замороженные продукты", - констатирует GfK.

В то же время значительному сокращению продаж (на 50%) подверглись смартфоны.

"Сейчас трудно сказать, это следствие первой недели карантина, или тенденция к меньшему использованию этих гаджетов в условиях домашнего образа жизни", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении констатируется, что за исключением производителей ноутбуков, большинство производителей продемонстрировали примерно среднюю рыночную динамику.