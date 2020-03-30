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 Пятизвездочные гостиницы в Киеве закрываются на карантин

Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv приостанавила работу с 28 марта до дополнительного уведомления.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Hilton Kyiv безопасность и благополучие наших гостей и членов команды всегда были приоритетом. Учитывая это, и как наш ответ на пандемию COVID-19, нам пришлось принять это болезненное, но неизбежное решение о временной приостановке гостиничных операций с субботы, 28 марта 2020 года, до дальнейшего уведомления", - сообщает отель.

Ранее прекратили работу на время карантина киевские пятизвездочные гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv под управлением международной группы Accor Hotels, InterContinental Kyiv оператора IHG Hotels&Resorts, Radisson Blu Hotel на Подоле и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska возле НСК "Олимпийский" оператора Radisson Hotels. При этом четырех- и трехвездочные отели операторов работают.

Продолжают также работать пятизвездочный Hyatt Regency Kyiv, четырехзвездочный Aloft Kiev (оператор - Starwood Hotels), а также гостиницы украинской сети Premier Hotels and Resorts и др.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185326
 
 
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Лучше бы приняли врачей на время эпидемии, бесплатно!
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Они что глупые принимать и народ и врачей. Ка говорится лучше перебз еть чем недобзд ть. Правительству вот таких надо сразу вносить в черный список
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