 Пятизвездочные гостиницы в Киеве закрываются на карантин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Hilton Kyiv безопасность и благополучие наших гостей и членов команды всегда были приоритетом. Учитывая это, и как наш ответ на пандемию COVID-19, нам пришлось принять это болезненное, но неизбежное решение о временной приостановке гостиничных операций с субботы, 28 марта 2020 года, до дальнейшего уведомления", - сообщает отель.

Ранее прекратили работу на время карантина киевские пятизвездочные гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv под управлением международной группы Accor Hotels, InterContinental Kyiv оператора IHG Hotels&Resorts, Radisson Blu Hotel на Подоле и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska возле НСК "Олимпийский" оператора Radisson Hotels. При этом четырех- и трехвездочные отели операторов работают.

Продолжают также работать пятизвездочный Hyatt Regency Kyiv, четырехзвездочный Aloft Kiev (оператор - Starwood Hotels), а также гостиницы украинской сети Premier Hotels and Resorts и др.