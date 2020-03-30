 Банкиры призвали принять законы о банках и обороте земель из-за угрозы дефолта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если Украина надеется на "авось", а кризис затянется, перспективы дефолта и глубокого кризиса станут очень реальными", – сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, добавив: никто не знает, перед каким вызовом кризиса находится Украина.

По ее словам, в частности, принятие законопроекта о банках очень важно для макрофинансовой стабильности страны. "Его принятие является критическим сразу в двух смыслах: страхование государственных финансов от еще большего дефицита и обеспечение финансирования государства от международных финансовых организаций, что позволит профинансировать антикризисные меры в экономике", – подчеркнула эксперт.

Коробкова отметила, что внести законопроект о рынке земли в повестку дня внеочередного заседания будет проблематично, поскольку депутаты еще не завершили рассмотрение сотен поправок, которые были зарегистрированы. Однако, по ее мнению, откладывать этот документ на неопределенный срок нельзя.

"Пока Украина не выполнит те prior actions, которые пообещала, Фонд не утвердит новую программу поддержки Украины, а без этого другие доноры также ничего Украине не будут предлагать. Учитывая ситуацию в мире и "большую очередь" новых потенциальных заемщиков к международным финансовым организациям, которая сейчас формируется, каждый день промедления с программой МВФ ставит нас все дальше в очереди за получением настолько необходимых финансов", – считает эксперт.

Коробкова подчеркнула, что сейчас Украина не находится на грани дефолта, однако в длительной перспективе без поддержки со стороны МВФ стране будет чрезвычайно трудно финансировать дефицит госбюджета и платить по международным обязательствам, срок которых истекает в этом году.

В свою очередь старший аналитик Райффайзен банка Аваль Михаил Ребрик также надеется, что необходимые законы для выполнения prior actions будут проголосованы, Украина получит расширенную помощь от МВФ.

Он пояснил, что вследствие разворачивающегося экономического кризиса существенно пострадает доходная часть государственного бюджета страны и одновременно значительно увеличатся затраты на борьбу с COVID-19, а также на социальную поддержку людей в условиях роста безработицы и снижения уровня доходов населения.

По его мнению, секвестированием ситуацию не спасти в силу критически высокого процента защищенных статей, поэтому дефицит бюджета увеличится в разы, тога как возможности по его финансированию сворачиваются: внутренний и внешний спрос на гособлигации Украины стремится к нулю, об успешном выполнении программы приватизации также можно забыть.

"У Украины в сложившейся ситуации просто нет мало-мальски приемлемой альтернативы продолжению сотрудничества с МВФ. В ином случае это - наверняка дефолт, бегство инвесторов и вывод дивидендов, массированная непокрытая эмиссия для монетизации дефицита бюджета, девальвация на многие десятки процентов, гиперинфляция, обнищание населения, массовая безработица, рост социального напряжения, преступности, политический кризис… без перспектив быстрого восстановления", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что верит в победу здравого смысла и инстинкта самосохранения, в связи с чем банковский законопроект и законопроект о земле будут приняты.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов также выразил надежду, что законопроекты, которые являются prior actions для сотрудничества с МВФ, будут приняты. По мнению эксперта, сейчас фокус международных доноров несколько смещен, поскольку в связи с распространением коронавируса многим странам понадобится финансовая помощь.

"Думаю, мы ее получим в любом случае, в рамках борьбы с пандемией, вне зависимости от принятия законов, однако не думаю, что суммы помощи будут большими. Другие кредиты МВФ будут доступны нам после выполнения договоренностей", – считает глава правления Пиреус Банка.

Начальник отдела по работе с инвесторами Банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько пояснил, что технически Украина имеет возможность без привлечения нового долга оплатить все расходы на обслуживание валютного долга в $11 млрд при текущем уровне золотовалютных резервов $25 млрд.

Он пояснил, что в этом случае уровень ЗВР снизится до критического уровня немногим более двух месяцев покрытия критического импорта при нормальном уровне минимум три месяца, что недопустимо в условиях кризиса. "Тем более, что инвесторы вряд ли будут инвестировать в украинские ОВГЗ и евробонды в условиях мирового кризиса, наоборот, они будут пытаться выйти из высокорисковых активов, которыми, собственно, считаются украинские облигации", – добавил эксперт.

По словам Приходько, если Украине не удастся привлечь у МВФ и других кредиторов по крайней мере $5 млрд в текущем году, то страны не останется иного выхода, кроме как просить о новой реструктуризации у держателей украинского суверенного долга, особенно учитывая резкий рост расходов государственного бюджета, связанных с преодолением коронавируса.