 Банки продолжили повышать ставки по депозитам в гривне

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Для депозитов в гривне максимально выросла средняя ставка по вкладам на период до месяца – на 0,86 процентного пункта, до 8,90% годовых. Доходность для периодов от 3 месяцев до 6 выросла на 0,30 п.п. – до 11,20% годовых. Вклады периодом от месяца до трех подорожали на 0,23 п.п. – до 9,27% годовых.

Бессрочные сбережения в гривне выросли в цене на 0,06 п.п. – до 6,84% годовых. Подорожали и депозиты периодом свыше года – на 0,03 п.п., до 10,86% годовых. Доходность вкладов сроком от полугода до года по-прежнему составляет 11,33% годовых.

По депозитам в долларе США средние ставки по депозитам на сроки от месяца до трех и свыше 12 месяцев выросли на 0,02 п.п. – до 0,91% и 1,90% годовых соответственно. В то же время ставки по вкладам на другие сроки не изменились. Ставки по доларовым депозитам сроком до месяца составляет 0,84% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 1,17% годовых. Бессрочные сбережения предлагают доходность 0,55% годовых, а вклады периодом от полугода до года – 1,44% годовых.

По депозитам в евро средние ставки не изменились для бессрочных вкладов (0,37%), вкладов сроком до месяца (0,39%), от 3 месяцев до 6 (0,75%) и от 6 месяцев до года (1,05%). Депозиты на периоды свыше года подорожали на 0,01 п.п. – до 1,24% годовых. Также на 0,01 п.п. выросли в цене вклады на срок от месяца до 3, их доходность составляет 0,76% годовых.