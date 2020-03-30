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 Зеленский пообещал урезать зарплаты чиновников, судей и руководства госпредприятий

Президент Владимир Зеленский заявил, что в изменениях в госбюджет будут сокращены зарплаты чиновников, судей, членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий. Ни одна гривна из расходов на армию и оборону Украины не будет урезана", - заявил Зеленский.

Он также пообещал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу.

"Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это – временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы каждой отрасли будут возвращены", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что его партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования и отдала эти средства на нужды медиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185278
 
 
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