 Кабмин предложит увеличить дефицит госбюджета на 202 миллиарда

Об этом сообщают Українські Новини, передает БизнесЦензор.

Соответствующие таблицы изменений в госбюждет народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") также опубликовал в своем Telegram.

Как отмечается, покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупках товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; пособие пенсионерам; финансовую помощь компаниям-резидентам и другое.

Расходы уменьшаются почти по всем бюджетным программам. Существенными исключениями станут Министерство финансов (оно получит 99 млрд грн в Стабфонд, 3 млрд грн - в резервный фонд и 3,3 млрд грн - на обслуживание госдолга) и Министерство соцполитики (на 19,7 млрд грн увеличивается субвенция Пенсионному фонду). Еще около 920 млн грн выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Кабинет министров предлагает до конца года наполовину урезать зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений (тем, кто получает более 10 минимальных зарплат).