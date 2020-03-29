[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.92 30.27
 Финансы
  350  0
Материалы по теме:
Все про:вирус (293) госбюджет (643) Кабмин (4071) Шмыгаль Денис (51)

 Кабмин завершил подготовку изменений в госбюджет на 2020 год, – Шмыгаль

Кабинет министров завершил подготовку проекта изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены", – заявил премьер.

По словам Шмыгаля, подготовленные изменения предусматривают создание Стабилизационного фонда, средства из которого планируется направить на дополнительные выплаты медикам, денежную помощь пенсионерам, выплаты потерявшим работу из-за введения карантина гражданам, а также предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

"О деталях буду информировать после утверждения проекту изменений в бюджет Кабинетом министров", – добавил глава правительства.

При этом Шмыгаль не уточнил источники средств для создания такого Стабилизационного фонда, указав в качестве лишь одного из них ограничение зарплат высокопоставленных чиновников, которые зарабатывают больше 47 тыс. грн в месяц.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. гривен), получали только половину. Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", – сообщил премьер.

Шмыгаль добавил, что также предлагается на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Читайте также: Кабмин сохранит 4 миллиарда дотаций аграриям, – представитель Зеленского

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти работают над созданием стабилизационного фонда объемом около 200 млрд грн для преодоления последствий распространения коронавируса.

26 марта Кабмин представил в Верховной Раде соответствующие изменения в госбюджет и законопроект о создании стабфонда, однако представители всех фракций и групп раскритиковали предложения правительства. Обновленный проект изменений Рада рассмотрит в понедельник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185189
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх